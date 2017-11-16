Группа жертв произвола сотрудников МНБ собралась перед виллой экс-министра Эльдара Махмудова в Бадамдаре, требуя освобождения своих родственников. Об этом haqqin.az заявили участники акции - Севда Сулейманова и Эльмдар Исмаилов.

Отметим, что С.Сулейманова протестует против незаконного ареста ее мужа - Гуввета Сулейманова, а Эльмдар Исмаилов вместе с его отцом претерпели зверские побои от сотрудников МНБ.

Между тем охранники дачи заявили участникам акции, что Эльдар Махмудов уже долгое время в Бадамдаре не появлялся.

Пришедшие оставили на месте письмо, в котором изложили свои требования.

Также они собрали с растущих на территории дачи деревьев оливки, которые намерены отнести своим арестованным родственникам в "подарок от Эльдара Махмудова".

Отметим, что ранее С.Сулейманова и Э.Исмаилов подкараулили Эльдара Махмудова у здания прокуратуры. Тогда они плюнули в сторону бывшего министра, обвинив его в незаконном аресте своих родственников.