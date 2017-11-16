Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Хырдалан, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в целях выплаты необходимого аванса подрядным организациям для начала работ по капремонту 23 многоквартирных зданий в городе Хырдалан из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Апшеронского района будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.