В статье «Когда банковская система на уровне плинтуса» было показано, что денежный и банковский мультипликаторы в Азербайджане колеблются вокруг единицы, что показывает слабость банковской системы в целом. Нельзя, правда, однозначно утверждать, что это относится к каждому отдельно взятому банку страны, но если рассматривать банковскую систему как единое целое, то можно говорить: подобный уровень мультипликаторов скорее свидетельствует о том, что наши банки теряют классическую суть коммерческих банков, постепенно превращаясь в обычных ростовщиков - ломбарды.

В такой сложной ситуации Центральный банк Азербайджана (ЦБА) добивается с помощью имеющихся у него инструментов стерилизации денежной массы с целью борьбы с инфляцией, косвенно поддерживает саму банковскую систему, а также пытается сохранить стабильность валютного курса. И главными инструментами для достижения поставленной цели Центробанк выбрал депозитный аукцион и продажу своих нот.

В принципе здесь нет ничего предосудительного. Все это предписано и законом о Центробанке. Если две первые функции являются целью ЦБА, то сохранение стабильности валютного курса по этому же закону является одной из регулятора. Но вот насколько адекватен такой выбор при продолжающейся стагнации экономики страны? Ответ на этот вопрос нам необходим для проведения дальнейшего анализа деятельности банковской системы страны.

Уже более 15 месяцев учетная ставка Центробанка Азербайджана – одна из самых высоких в мире. И не надо быть экономистом высокого ранга, чтобы понять: если учетная ставка выше средней нормы рентабельности реального сектора, то экономика страны задыхается, а деловая активность падает. Кредиты в экономику в таком состоянии, понятное дело, не притекают, а без кредитов экономика развиваться не может. В свою очередь, ЦБА в качестве главного финансового инструмента в сложившейся ситуации применяет уже не рефинансирование (кредитование) банков, а наоборот, отбор денег из банковского сектора путем депозитных аукционов и размещения нот. Такой манипуляцией Центробанк вольно или невольно фактически устанавливает минимальную цену маната на рынке. В результате получается, что с целью борьбы с инфляцией ЦБА блокирует приток денег в реальный сектор, косвенным путем удушая его.

Кроме того, сжимая денежную массу с целью борьбы с инфляцией путем оборота денег в узком кругу ЦБА-банки-ЦБА (минуя реальную экономику), вызывается рост денежной базы в широком определении. Одновременно ЦБА при этом добивается снижения возможного давления на манат на валютном рынке.

Но такой процесс не может длиться слишком долго, он несет в себе другие ловушки для маната в будущем. Конечно, рано или поздно Центробанк вынужден будет снизить свою учетную ставку, соседние страны давно уже пошли на подобный шаг. А с падением учетной ставки приобретенные у банков депозиты постепенно вновь будут возвращаться в банковский сектор, что, в свою очередь, в зависимости от сложившейся внутренней и внешней конъюнктуры приведут или к росту денежной массы, или перетекут на валютный рынок, вызывая дальнейший рост давления на манат. Не исключено, что оба процесса могут пойти и одновременно.

Получается: с чем боролись, на то и напоролись

Причина такого парадоксального явления заключается в том, что в обществе до сих пор путают такие понятия, как инфляция и индекс потребительских цен (ИПЦ). Сразу же отметим, что эти понятия действительно во многом схожи, но есть между ними и различия. В нашем обществе наиболее распространенное представление об инфляции - это рост цен. Но дело в том, что не всякий рост цен - есть инфляция. Да, бывает порой инфляция проявляет себя в росте цен, но даже при этом нельзя ставить знак равенства между этими понятиями, ибо рост цен может быть вызван причинами не монетарного характера.

Инфляция, в первую очередь - нарушение баланса между денежной и товарной массами. В принципе денежная масса может и не расти, но при этом может сокращаться товарная масса. Такое нарушение также приводит к инфляции. Иногда может расти и денежная, и товарная масса, но денежная растет быстрее, что тоже приведет к инфляции. Такое обесценивание денег возникает в результате нарушения баланса между денежной и товарной массой.

А ИПЦ характеризует изменение отношений между спросом и предложением на товарном рынке, которое зависит от издержек, сезонных и прочих факторов, но вовсе не монетарных. То есть ИПЦ никоим образом не зависит от монетарной составляющей. К примеру, если мы имеем на рынке 1000 единиц одного товара при наличии 1000 манатов в обороте, то цену каждой единицы товара рынок установит в 1 манат. Если же по каким-то причинам сумма денег в обороте в два раза больше при объеме указанного товара, то каждую его единицу рынок повысит в цене вдвое. Это и называется монетарной инфляцией. В этом и заключается принципиальное отличие ИПЦ от инфляции.

К нашему сожалению, не все чиновники четко представляют себе отличие ИПЦ от инфляции. В результате порой мы сталкиваемся с самыми непредсказуемыми последствиями.

ИПЦ на примере строительства

Обратимся к конкретному примеру. Скажем, нефтяной бум привел к резкому росту денежной массы в Азербайджане, что привело к росту цен, в том числе и на жилье. Такой приток денежной массы вызвал оживление экономики, благодаря чему со временем покупательная способность населения возросла, что привело к повышению спроса на жилье. Но таким, в целом положительным фактором, воспользовались и чиновники разных рангов, которые всеми правдами и неправдами стали вводить свои писанные и неписанные правила ценообразования для новостроек. И цены на квартиры без ремонта в бакинских новостройках стали дороже, чем готовые к жилью квартиры в не менее престижных домах и районах в Стамбуле. И если на начальном этапе этого уже жилищного бума рост цен на жилье сопровождался элементами монетарной составляющей, то после роста платежеспособности населения на это больше оказывало влияние повышение спроса на жилищном рынке. А это уже не монетарная составляющая, рост цен был вызван спросом. В данном случае стал расти индекс цен на жилье.

Да, такой рост спроса не мог не вызвать расширения строительных работ, десятки частных компаний начали возводить многоэтажки в разных частях Баку. Но и это не смогло удержать темпы роста цен на жилье – слишком уж невообразимыми оказались аппетиты чиновников. И это тоже никак не было связано с инфляцией, причина заключалась лишь в росте издержек стройкомпаний. А стоило нефтяным ценам скатиться вниз, как эти же квартиры стали просто невостребованными. Не помогает даже существенное снижение цен на них. В результате компании, занимающиеся строительством домов, закрыли свой бизнес. В данном случае на процесс воздействуют две составляющие.

Первое – вот уже второй год реальный располагаемый доход населения падает, люди воздерживаются от дорогих покупок. А второе – часть населения, имеющая достаточные сбережения, до этого уже купила жилье. Другая же обеспеченная часть населения сегодня уже не рассматривает жилье, как заслуживающий внимания актив. Как видно, на колебания цен на рынке жилья монетарная составляющая «инфляции» оказывает лишь незначительное влияние.

Казалось бы, яркий пример для извлечения уроков. Но ЦБА и сегодня продолжает бороться с инфляцией монетарными методами, о чем мы уже говорили выше. Именно такой однобокий подход Центробанка к этому вопросу, думается, и не позволяет ему решить проблему борьбы с инфляцией в корне. ЦБА выбрал явно сомнительный путь борьбы с инфляцией, монетарные инструменты, нацеленные на сжатие денежной массы, ему в этом помочь не могут. Цены-то ведь растут не под натиском монетарных составляющих, они вызваны другими факторами – издержками. И бороться с ней надо исходя из этих факторов. А это уже задача не только Центробанка, но и правительства в целом. ЦБА ведь может таким же образом и расширить денежную базу. Но даст ли это должный эффект при нынешней структуре экономики, эффективности отдельных ее отраслей и банковской системы страны?

Почему забыли про дешевые кредиты

Еще свежо в памяти заявление депутата Милли Меджлиса, известного ученого-экономиста Зияда Самедзаде о том, что Азербайджану нужны дешевые кредиты. Депутат выразил чаяния тысяч предпринимателей, желающих развивать свой бизнес, что сегодня крайне необходимо стране. Пусть и поздно, но уважаемый академик призвал правительство вплотную заняться этой проблемой. Но слова его, кажется, уже забыты всеми. Да и о каких там дешевых кредитах можно говорить, если учетная ставка ЦБА ниже 15% не опускается. А ведь дешевые кредиты нужны экономике не только сегодня, они необходимы всегда. Кредиты для экономики, как бензин для автомобиля – чем он дешевле, тем больше можно ехать на машине и больше сделать дел. Так и в экономике. Чем дешевле кредиты, тем больше можно произвести дешевых товаров. А с повышением процентной ставки пропорционально растут и цены, что приводит к росту ИПЦ. К тому же при высоких процентных ставках наблюдается и высокая степень банкротства бизнеса при кризисных ситуациях.

Потому-то мы, может, и топчемся на месте. Соседние страны, в том числе и Россия, которую инфляция затронула не в меньшей степени, с этой проблемой уже справляются. И дела у них уже идут на поправку – растет экономика, снижается уровень инфляции. У нас же снижение уровня инфляции и рост экономики, по официальным оптимистическим прогнозам, ожидаются только в следующем году. Чтобы не показаться голословными, приведем таблицы по странам СНГ в наиболее кризисные 2015–2016 годы, которые наглядно это показывают.

Как видно из приведенных таблиц, во всех странах СНГ, кроме Азербайджана, денежная масса ощутимо росла, но рост ИПЦ у них при этом был ниже азербайджанского (Украину можно исключить в связи с происходящими там событиями). У нас же в этот период, когда денежная масса и снизилась на 34%, ИПЦ так и продолжал свой рост. Рост денежной массы в других странах СНГ не привел к такому повышению ИПЦ, как в Азербайджане даже при ее сжатии.

Все это можно показать и более доступным образом, сравнив экономику с живым организмом. Если деньги образно называют кровью для экономики, то инфляцию можно также назвать ее температурой. Чтобы сбить температуру, никому и в голову не придет перерезать человеку все вены, чтобы спустить кровь. Наоборот, как и любой другой недуг, медики во всем мире при этом добиваются увеличения кровообращения. На это в принципе направлено и действие многих медицинских препаратов, которые используются врачами для борьбы с различными болезнями, в том числе и температурой. Но даже это образное сравнение не дает нам возможности вникнуть в ноу-хау ЦБА и правительства, которые они применяет для борьбы с инфляцией и оздоровления экономики.