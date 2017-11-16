В сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики «Исламского государства» в Абу-Камале уничтожают сирийский танк противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, пишет «Лента.ру».

Авторы пишут, что у джихадистов в Абу-Камале, судя по всему, имеется значительный арсенал ПТУР, что позволяет применять это оружие даже не по назначению.

«В одном фоторепортаже управляемыми ракетами стреляют по толпе сирийских солдат, засевших на крыше, а в другом ПТУР применяют вообще по двум солдатам. Нельзя сказать, что это очень эффективно, учитывая, что подобный тип ракет не имеет поражающих элементов», — отмечает Directorate 4.

Столкновения правительственных сил и боевиков происходят где-то на северо-западе от Абу-Камаля, добавляет канал.