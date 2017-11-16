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Массовые беспорядки в Париже: разгромлены банки

 

Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на своем пути, передает РИА Новости.

Шествие началось от площади Республики около 14:00 по местному времени. Сначала оно было мирным, но затем анархисты, шедшие в начале колонны, стали громить витрины банков и финансовых учреждений. В ход шли палки, куски асфальта и бутылки.

Витрину одного из банков они разрушили полностью, из разбитого окна выглядывают испуганные люди.

Еще несколько витрин также сильно повреждены.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ, в него полетели несколько бутылок и камней. Силовики пока не отвечают на провокации ни слезоточивым газом, ни резиновыми дубинками, но держат их наготове.

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