Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в Баку министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 16 ноября посетили воинскую часть, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Сначала гости, возложив цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому на территории воинской части, почтили его память.
Министрам обороны был представлен обзорный брифинг о воинской части и проведено практическое ознакомление с условиями, созданными для личного состава.
После посещения столовой, казарм, административных и служебных помещений гости были проинформированы об оружии и военной технике, а также других боевых средств, имеющихся на вооружении воинской части.