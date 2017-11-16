Бывшая жена Берлускони вернет ему 60 миллионов

Бывшая жена Сильвио Берлускони - Вероника Ларио должна возвратить итальянскому политику-миллиардеру около 60 миллионов евро, полученных ей в качестве алиментов после их развода в 2014 году, постановил в четверг Апелляционный суд Милана, передает РИА Новости.

Согласно решению суда, которое немедленно вступило в законную силу, Ларио признана не имеющей право получать от экс-супруга ежемесячное пособие в размере 1,4 миллиона евро, как это было установлено ранее судом города Монца.

Решение миланского суда удовлетворить ходатайство адвокатов Берлускони основывается на недавнем постановлении Верховного кассационного суда Италии. Дело в том, что высшая судебная инстанция страны, разбирая детали существующей ныне на Апеннинах практики раздела имущества при разводе, сделала основным критерием принцип "экономического самообеспечения".

На деле это означает, что один из супругов, которому после развода должны выплачиваться алименты, не может требовать сохранения прежнего уровня жизни, существовавшего в годы брака. При определении размера пособия суд должен руководствоваться, прежде всего, тем, может ли экс-супруг сам обеспечить себя с финансовой точки зрения.

Требуя отмены алиментов, адвокаты Берлускони указывали, что Ларио располагает денежными средствами в размере 16 миллионов евро, имеет многочисленные драгоценности, а также объекты недвижимости. Все это, по их мнению, свидетельствовало о том, что Ларио может полностью обеспечить свои потребности самостоятельно, без помощи бывшего супруга.

Апелляционный суд Милана согласился с доводами адвокатов экс-премьера и вынес решение об отмене алиментов и возврате полученной ранее суммы.

В настоящее время 81-летний Берлускони поддерживает близкие отношения с 32-летней Франческой Паскале, которая несколько лет назад заявила, что хочет выйти за него замуж.