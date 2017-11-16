Житель Сумгаита 27-летний Джавид Гасымов, будучи в гостях у тети в Товузе, попытался ночью ограбить ее дом, сообщает телеканал ARB TV.
Для того, чтобы беспрепятственно ограбить дом тети, молодой человек надел маску. Хозяин дома, проснувшись на шум, увидел вора и нанес ему ножевые ранения. Джавид Гасымов был доставлен в Центральную больницу района, где ему была сделана операция. В настоящее время он находится в реанимационном отделении клиники.
По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело, начато расследование.