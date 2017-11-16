Вице-премьер Турции: "США не борются с терроризмом"

США не борются в Сирии с терроризмом, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя отход боевиков ИГИЛ из сирийской Ракки по договоренности с курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) с ведома Вашингтона, передает Anadolu.

Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация ВВС, поддерживаемые коалицией во главе с США SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГИЛ.

Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Ни о какой открытой борьбе с террористами речи не шло. В противном случае Вашингтон не сотрудничал бы с одной террористической организацией в борьбе с другой. Это немыслимо, но факт. Если бы речь шла о реальной борьбе с террористами, то США нужно было сотрудничать с сильной страной, такой как Турция", — цитирует агентство Боздага.

Он добавил, что договоренности между сирийскими курдами и ИГИЛ в ходе операции в Ракке были достигнуты с ведома США.

Турция считает силы сирийских курдов террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана.