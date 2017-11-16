Подписаться на уведомления
 

Вице-премьер Турции: "США не борются с терроризмом"

 

США не борются в Сирии с терроризмом, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя отход боевиков ИГИЛ из сирийской Ракки по договоренности с курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) с ведома Вашингтона, передает Anadolu.

Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация ВВС, поддерживаемые коалицией во главе с США SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГИЛ.

Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Ни о какой открытой борьбе с террористами речи не шло. В противном случае Вашингтон не сотрудничал бы с одной террористической организацией в борьбе с другой. Это немыслимо, но факт. Если бы речь шла о реальной борьбе с террористами, то США нужно было сотрудничать с сильной страной, такой как Турция", — цитирует агентство Боздага.

Он добавил, что договоренности между сирийскими курдами и ИГИЛ в ходе операции в Ракке были достигнуты с ведома США.

Турция считает силы сирийских курдов террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана.

503 просмотров


Старости
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч»
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
17 Ноя 15° / 11°
18 Ноя 15° / 12°
19 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Азербайджанца-похитителя сейфа ищет полиция Петербурга
В конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа
Тяжелое ДТП в России: 14 погибших
Фаворит президентской гонки в Киргизии сбежал из страны эксклюзив
Армения отправляет в Азербайджан депутата-расистку
Еще одно землетрясение в Азербайджане
Американский самолет провел разведку российских границ
Вице-премьер Турции: "США не борются с терроризмом"
Террористы ракетой уничтожили сирийский танк фото; видео; обновлено 21:00
Гасымов попытался ограбить тетю и попал в реанимацию фото; видео
Бывшая жена Берлускони вернет ему 60 миллионов
Министру обороны Узбекистана показали оружие ВС Азербайджана фото
Иран отказался от помощи Израиля после землетрясения
Массовые беспорядки в Париже: разгромлены банки
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Хырдалане
Эльман Рустамов хочет перерезать вены азербайджанской экономике наша аналитика
Армяне провели учения в Карабахе
Бой на севере Ирака: погибли турецкие военные
Жертвы МНБ собираются у виллы Эльдара Махмудова фото
Армения проголосовала за Россию в вопросе Крыма Азербайджан воздержался
Еврокомиссии надоела коррупция в Украине
Мамедъяров и Налбандян встретятся в декабре Заявление МГ ОБСЕ
Богатые должны делиться наша реплика
Харири едет в Париж
В Армении официально запретили однополые браки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться