Американский самолет провел разведку российских границ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W сегодня совершил длительный полет у сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.
По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным DECRY42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ на Балтике.