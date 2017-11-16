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Армения отправляет в Азербайджан депутата-расистку

Автор: Отдел Армении 

Армянский депутат от блока «Царукян», глава парламентской комиссии по евроинтеграции Наира Зограбян, делая в стенах парламента заявления о состоянии гражданской авиации в Армении, позволила себе расистские высказывания.

Цены на авиабилеты в Армении – самые дорогие в мире, но ездим мы как негры, заявила Зограбян. «Это рейсы для негров, наши самолеты садятся в европейских странах в 4 часа ночи», - сказала депутат. По ее словам, из других стран совершаются «белые» рейсы.

Она рассказала, как граждане Армении едут на автобусах в Тбилиси, чтобы вылететь в Европу из тбилисского аэропорта. «Объясните мне, почему билет на чартерный рейс Армения-Греция должен стоить в два раза дороже, чем тот же рейс из Грузии», - возмутилась Зограбян.

За использование слова «негр» депутат подверглась критике в армянских СМИ.

«Главе парламентской комиссии по евроинтеграции не пристало делать расовые сравнения, - пишет lragir.am. - Что значит «рейсы для негров»? Наире Зограбян должно быть известно, что рабовладельчество давно отменено, «негры» сейчас летают на всех рейсах, в зависимости от своего финансового положения, как и другие. Сейчас в мире совершенно иные разделительные линии, и уже давно нет рабов и хозяев, хотя армянская «элита» стала воображать себя аристократией и требует дневных рейсов.

Наира Зограбян является членом партии, которая сделала все, чтобы Армению втиснули в ЕАЭС. После этого Россия окончательно установила доминанту в «открытом» армянском небе, заполнив его российскими авиакомпаниями и захватив «белые рейсы».

Много лет назад армянские КВН-щики называли армян «чернорусами», видимо, как альтернативу «черножопым». Так что все имеет причинно-следственную связь, как и долю ответственности. Когда страна и система ведут себя как «негр», отношение бывает соответствующим. Что касается Грузии, то их выбор очевиден…».

Напомним также, что недавно в армянской прессе прошла информация о приезде Наиры Зограбян в Баку. В марте 2018 года в столице Азербайджана состоится заседание комиссии ПАСЕ по миграции и беженцам. Наряду с Зограбян планируется приезд руководителя армянской делегации в ПАСЕ и вице-спикера Национального собрания Арпине Ованнисян.

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