Стало известно, что экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов покинул пост лидера фракции в парламенте. Официально – по собственному желанию. Сам он находится за границей, и, как заявил в своем послании, у него всё в порядке. Когда вернется в страну, неизвестно.

В Кыргызстане Омурбека Бабанова ждут в генеральной прокуратуре, возбудившей на него уголовное дело по статье разжигание межнациональной розни. Зачем и почему оно возбуждено, вернется ли влиятельный оппозиционный политик в страну? На вопросы haqqin.az о ответил один из наиболее известных аналитиков Кыргызстана, независимый политолог, эксперт Института общественной политики Марс Сариев.

- Итак, еще 4 ноября Генпрокуратура КР завела уголовное дело на кандидата в президенты Кыргазстана и главу фракции «Республика» Омурбека Бабанова. Его обвиняют в призыве к межнациональной розни и свержению действующей власти. Что вы думаете по этому поводу?

- Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента от фракции «Республика» и кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова по факту видеозаписи, когда он выступал перед узбекской части населения на юге КР в селе «Он-адыр». Эта запись не подвергалась монтажу, как и указано в обвинении. Однако там искусно вырезана верхняя часть и конец его выступления, где он как раз-таки говорит о толерантности и о том, что Кыргызстан - многонациональная страна и нужно жить в мире. Вырванные слова из контекста и фраза «Чем жить на коленях, лучше умереть стоя» таким образом превратились в призыв к межнациональной розни. Поэтому, я считаю, что подобные действия прокуратуры не правомерны и фактически получается, что его с политическими целями «примеряют» на эту статью. Цель очевидна - запугать его сторонников и оппозицию в целом, чтобы ее ряды поредели.

Из досье haqqin.az

Бабанов Омурбек Токтогулович

Родился 20 мая 1970 года в селе Чимкент Таласской области на севере Киргизии. Проходил службу в рядах Советской Армии.

После армии отец Бабанова — сельскохозяйственник и депутат Верховного Совета Кыргызской ССР Токтогул Бабанов - отправил сына учиться вМосковскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, которую Омурбек закончил в 1993 году.

В 2002 году Бабанов поступил на заочное отделение Академии народного хозяйства при правительстве России. Через три года он её закончил, получив диплом факультета Высшей школы финансов и менеджмента.

В 2009 году - окончил Кыргызскую государственную юридическую академию.

До прихода во властные структуры занимался бизнесом. Возглавлял ряд крупных фирм с долевым участием государственного капитала занимавшихся экспортом хлопка, а также поставками нефтепродуктов в республику. В 2005 году после "революции тюльпанов" был избран депутатом киргизского парламента.

Несмотря на политические распри с Бабановым, Бакиев назначил его первым вице-премьер-министром в 2009 году, но в тот же год оппозиционно настроенный политик ушел в отставку по собственному желанию.

После бегства семьи Бакиевых в 2010 году президент переходного периода Роза Отунбаева вновь назначила Бабанова первым вице-премьером, а в октябре 2011 года, сразу после избрания Алмазбека Атамбаева президентом Кыргызстана, он приступил к исполнению обязанностей премьер-министра. Ушел в отставку 1 сентября 2012 после распада коалиции парламентского большинства.

Является основателем партии "Республика-Ата Журт" (28 мест из 120 в парламенте страны).

Женат, четверо детей. По некоторым данным - является самым богатым человеком Киргизии с состоянием 1,5 млрд. долларов США.

- Мы все помним, что на теледебатах провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков в полемике с Бабановым пообещал оппоненту, что если станет президентом, то борьбу с коррупцией начнет именно с него. Может быть, Жээнбеков просто начал исполнять это обещание? Вообще, происходящее с Бабановым только лишь гонение на оппонентов или же все-таки здесь есть элементы борьбы с коррупцией?

- По моему мнению, у этого дела исключительно политический окрас. У оппозиционного к нынешней власти Бабанова есть серьезные политические и финансовые ресурсы, целая фракция в парламенте. И справиться с этим проще всего заведением уголовного дело на одного из лидеров. Если уж его обвиняют в коррупции, то и уголовное дело нужно было заводить по соответствующим статьям, тогда и вопросов у общества было бы меньше.

- Омурбек Бабанов на одной из пресс-конференции заявлял, что не собирается покидать страну. Однако сейчас и он сам, и его однопартийцы сообщают, что экс-кандидат находится на лечении в Москве. Как вы считаете, вернется ли он в страну?

- Я считаю, что после того как на Бабанова завели уголовное дело, он скорее всего не вернется в страну. Омурбек Бабанов - не Нельсон Мандела, это достаточно расчетливый политик. Он прекрасно понимает, что уголовное дело заведено по политическим мотивам, соответственно, власти доведут его до логического завершения, постараются его посадить. Если бы на него завели бы дело по той же коррупции и у него были бы факты, опровергающие позицию обвинения, то он мог бы вернутся, а так - вряд ли.

Из досье haqqin.az

Алмазбек Атамбаев об Омурбеке Бабанове

- «Я думал, он будет президентом Кыргызстана, хорошим президентом. Его я знаю с 2005 года. Наши жены, как две сестры, всегда дружили. Бабанов, когда я стал премьером в 2007 году, не выходил из моего дома. Когда я ушел с поста, он пропал до 2010-го. А потом появился. Он умеет обаять сладкими словами, красивыми глазами. И я всячески ему помогал».

- «Я у него как-то спросил, почему не достраиваешь торговый центр, зачем тогда загубил стадион. И там я ему помог получить около 2 миллиардов сомов... Ко мне приходил один зарубежный олигарх и предложил $20 миллионов, чтобы я поддержал Бабанова. Но есть вещи, которые не продаются».

- «Когда начали вскрываться вещи, подготовка к беспорядкам, я понял, откуда финансирование. Слава богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова. Стал вспоминать, мне говорили: как он кинул Айдарчика Акаева, Максимчика Бакиева, так и тебя бросит. Я никому не позволю топтать себя и свою страну и продавать страну заранее. Я сам прикрывал Бабанчика, скажу честно, силовики еще в 2011 году говорили, что его место в тюрьме. Но я прощаю тех, кто меня предавал».

- Как вы считаете, почему все это происходит именно перед инаугурацией нового президента?

- На фоне очень сложной ситуации с Казахстаном, наносящей серьезный экономический ущерб республике, сторонники Бабанова вполне могли бы дестабилизировать ситуацию в стране, начать массовые митинги на его родине, в Таласе. Кстати, попытка уже была, один митинг они попытались провести, но по причине отсутствия лидера он не собрал большого количества людей.

А затем уже эти протесты могли перекинуться в столицу Кыргызстана, как это было во время второй революции в 2010 году. Поэтому и понадобилось возбудить уголовное дело именно сейчас, перед самой инаугурацией новоизбранного президента – как превентивная мера в отношении оппозиции и для того, чтобы охладить пыл сторонников Бабанова.