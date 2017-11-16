Азербайджанца-похитителя сейфа ищет полиция Петербурга

В Ленинградской области разыскивают молодого азербайджанца, укравшего сейф у бизнесмена из Новгородской области, сообщает haqqin.az со ссылкой на 47news.

По информации издания, вечером 15 ноября в полицию города Пестово Новгородской области обратился местный бизнесмен. Он заявил о пропаже сейфа с суммой более трехсот тысяч рублей. Громоздкий ящик унесли из бухгалтерии в здании по улице Славной. По предварительным данным, кража произошла в ночь с 14 на 15 ноября.

В хищении подозревают уроженца Азербайджана, которому через неделю исполнится 27 лет. Отмечается, что в Пестово он находился под административным надзором.