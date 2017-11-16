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Самед Сеидов опроверг приезд Ованнисян в Баку эксклюзив

Автор: Записал Юсиф Алиев, отдел политики 

Haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, в частности сайт Терт.ам, анонсировал предстоящую в марте 2018 года в столице Азербайджана заседание комиссии ПАСЕ по миграции и беженцам. По информации армянских источников, наряду с Зограбян на заседании планируется приезд руководителя армянской делегации в ПАСЕ и вице-спикера Национального собрания Арпине Ованнисян.

Самед Сеидов

Однако, как заявил в беседе с haqqin.az глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, данная информация не соответствует действительности. «Заседание данной комиссии в Баку состоялось в марте 2017 года, и, согласно правилам Совета Европы, заседания комитета в одном городе могут проходить раз в три года», - утверждает С.Сеидов.

Азербайджанский парламентарий так же опроверг вероятное участие армянских депутатов в каком-либо другом заседании в Баку в рамках ПАСЕ. По словам главы делегации, в ближайшее время Совет Европы не планирует проведение каких-либо заседаний в азербайджанской столице.

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