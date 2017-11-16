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США увеличили воинский контингент в Афганистане

 

Число американских военнослужащих в Афганистане сейчас составляет примерно 14 тысяч человек. Об этом в четверг на брифинге сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

"В Афганистане число, с которым мы работали, составляло приблизительно 11 тысяч. Как вы знаете, мы только что завершили переброску туда сил, так что новая цифра для Афганистана теперь составляет примерно 14 тысяч. Может быть, немного больше или немного меньше, в зависимости от миссии", - сказал он.

Маккензи также подтвердил, что в Сирии находятся 503 военнослужащих США, а в Ираке - 5262. "Это те цифры, с которыми мы работаем сегодня", - резюмировал он.

В соответствии с новой стратегией нормализации обстановки в Афганистане, которую президент США Дональд Трамп огласил 21 августа, американский контингент в этой стране, насчитывающий 11 тысяч человек, должен был пополниться примерно 3 тысячами военнослужащих.

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