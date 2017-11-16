Итоговая декларация саммита Восточного партнерства Европейского союза, которую должны были согласовать до форума – до сих пор не готова. Об этом сообщает "Радио Свобода". «Спор между Арменией и Азербайджаном по поводу формулировки одностраничного заявления о конфликте в Нагорном Карабахе отложил завершение подготовки окончательной декларации саммита «Восточного партнерства», который пройдет уже на следующей неделе», отмечает издание.

Европейские дипломаты заявили о том, что ЕС хотел избежать упоминания конкретных конфликтов на пространстве так называемого «Восточного партнерства» в итоговой декларации саммита 24 ноября в Брюсселе.

В предлагаемом тексте говорилось: «Участники саммита призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права».

Однако и Армения, и Азербайджан настаивают на разных формулировках, отмечает «Радио Свобода».

Источники сообщают, что этот параграф будет оставлен открытым, чтобы его обсудили лидеры (Азербайджана и Армении – Ред.) во время саммита.

Нечто подобное уже происходило в Риге на саммите Восточного партнерства в 2015 году, когда споры по поводу текста декларации задержали ее принятие на несколько часов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в знак протеста против внесения в текст декларации пунктов, не устраивающих Азербайджан, отказался принять участие в работе саммита. Глава МИД Эльмар Мамедъяров за несколько часов до подписания документа также отказался подписать его и даже покинул зал заседания, оставив лидеров Евросоюза в неопределенной ситуации», - говорят источники в Евросоюзе.

В сообщении "Радио Свобода" говорится: президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал не подписывать итоговую декларацию, из-за чего подписание этого документа было отложено на несколько часов.

«Этот вопрос вновь сможет превратиться в драму. Алиев и Саргсян, наверное, из-за внесения в документ не устраивающих их пунктов или же игнорирование вопроса Карабаха в этом документе могут не подписать итоговую декларацию саммита», - сообщает "Радио Свобода".

Европейские дипломаты на условиях анонимности заявили, что для того, чтобы избежать в Брюсселе ситуации, сложившейся два года назад в Риге, принято решение - не упоминать в итоговой декларации названий конфликтов, ограничившись лишь общими формулировками контента. В первоначальной версии итоговой декларации есть призыв урегулировать конфликты мирным путем на основании норм и принципов международного права, без упоминания названий самих конфликтов.

«Урегулирование конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития региона», - говорится в первоначальной версии декларации.

До сих пор неизвестно, какие формулировки хотели внести в итоговую декларацию Азербайджан и Армения.

Напомним, что глава МИД Азербайджана на саммите «Восточного партнерства» в Риге подписал документ только вместе со специальным дополнением к нему, отражавшим позицию Баку.

«Мы заявили, что основополагающим принципом урегулирования азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта являются резолюции Совбеза ООН. Однако они не хотели вносить эту формулировку в текст итоговой декларации саммита. Мы выразили свой протест, потому что резолюции Совбеза ООН являются важнейшими правовыми документами, на основании которых конфликт и должен быть урегулирован. Так, потом была достигнута договоренность, что Азербайджан подпишет документ, но с особой оговоркой. Специальное заявление МИД, в котором будет отражена позиция Азербайджана по урегулированию в Карабахе, будет направлено в Ригу 25 мая. Это заявление будет добавлено к итоговой декларации саммита, и вопрос на этом будет закрыт», - объяснил тогда позицию Баку Эльмар Мамедъяров.