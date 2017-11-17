Госдеп США: «Россия – серьезный противник»

США считают Россию «угрозой от Балтики до Черного моря», заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте Брайан Хук, передает РИА Новости.

«У России нет идеологического единства, которое направляло бы ее действия. Но Россия, тем не менее, серьезный противник. Есть сходство с той угрозой, которую мы встречали во время холодной войны. Как и в прошлом, угроза идет от Балтики до Черного моря. Россия показала способность проводить и готовить масштабные учения, такие как недавние "Запад-2017". Конвенциональная угроза реальна», — заявил Хук, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

«Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки. Она разработала крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, явно нарушая договор РСМД», — добавил он.