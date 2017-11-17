Хорватский футболист готов принять гражданство Азербайджана

Хорватский футболист «Габалы» Филип Озобич доволен своей жизнью в Азербайджане и не против того, чтобы получить гражданство нашей страны.

«Меня все устраивает, мой контракт завершится летом, но мы уже начали переговоры о продлении, и я верю, что останусь в «Габале», - цитирует футболиста 24sata.hr. – Я слышал об идее получения мною паспорта Азербайджана, но для этого мне надо провести в стране пять лет».

Филип Озобич сыграл два матча за сборную Хорватии, но это были неофициальные игры. Если 26-летний полузащитник так и не сыграет за хорватов в официальных матчах, то при обоюдном желании сторон через три года может выступить за сборную Азербайджана.

«Я пока тут всего два года, однако у меня нет возражений против того, чтобы остаться в Азербайджане дольше и получить гражданство. Почему бы и нет? Условия отличные, и наш босс перевез клуб в Баку, который как маленький Дубай. Здесь много нефти, все застроено, проводят «Формулу-1»…

В Габале, небольшом городке, живут около 10 тысяч человек. Мы едем туда лишь за день до матча и ночуем в кемпинге, равного которому нет в Хорватии. Владелец клуба пошел нам навстречу – жить в Баку гораздо комфортнее, чем в Габале».

По мнению Озобича, чемпионат Азербайджана чуть слабее хорватского.

«Карабах» и «Габала» как «Хайдук» и загребское «Динамо», - сравнивает хорват два чемпионата. - Все остальные команды ниже уровнем. Но азербайджанская лига – солидный турнир, есть много хороших игроков. Азербайджанцы любят футбол. Там даже показывают по ТВ чемпионат Хорватии. Я не мог в это поверить (улыбается).

Пока Роберт Просинечки работал со сборной Азербайджана, они все были без ума от него. Он отлично поработал для азербайджанского футбола, поэтому они старались сделать все, чтобы он был доволен».

Озобич привык к новой жизни, где компанию ему составляет его девушка Нивес. Но к чему хорвату привыкнуть не удалось, так это к движению на дорогах.

«Трафик ужасный. Я никогда не видел, чтобы так ездили. Не обращают внимания на полосы, не соблюдаются правила. Все нарушают одновременно. Я не думаю, что мне стоит водить. Я пользуюсь такси, это очень дешево. Я даже не могу сказать, сколько именно стоит. Но если я скажу, что литр бензина стоит три куны (хорватская денежная единица – haqqin.az), то я думаю, вам все станет ясно».