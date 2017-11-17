Подписаться на уведомления
 

Сильвестра Сталлоне обвинили в принуждении подростка к сексу

 

Американский актер Сильвестр Сталлоне в 1986 году заставил 16-летнюю партнершу вступить в связь с его охранником. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский отчет.

По данным таблоида, инцидент произошел в 1986 году во время съемок фильма «Изо всех сил». Анонимная 16-летняя фанатка актера рассказала полиции, что 40-летний Сталлоне якобы принудил ее заняться сексом одновременно с ним и с его охранником.

Девушка-подросток призналась, что у нее «не было выбора» в тот момент. Также, по ее словам, после инцидента актер угрожал ей, чтобы она никому не рассказывала.

Полиции она заявила, что не хочет выдвигать никаких формальных обвинений против актера, поскольку чувствует себя «униженной и пристыженной».

Газета добавляет, что направляла запрос представителям актера, однако они никак не прокомментировали эту историю.

375 просмотров


Старости
Еще одно землетрясение в Азербайджане
Еще одно землетрясение в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
18 Ноя 15° / 12°
19 Ноя 16° / 12°
20 Ноя 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Украина получит от США военную помощь на $350 миллионов
Сильвестра Сталлоне обвинили в принуждении подростка к сексу
Израиль объединяется с арабами против Ирана накануне новой войны
В Конгресс США внесли антироссийский проект KREMLIN
Хорватский футболист готов принять гражданство Азербайджана
Госдеп США: «Россия – серьезный противник»
Нефть вновь дешевеет
Ильхам Алиев отдал приказ не подписывать декларацию накануне саммита
США увеличили воинский контингент в Афганистане
Самед Сеидов опроверг приезд Ованнисян в Баку эксклюзив
Азербайджанца-похитителя сейфа ищет полиция Петербурга
В конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа
Тяжелое ДТП в России: 14 погибших
Фаворит президентской гонки в Киргизии сбежал из страны эксклюзив
Армения отправляет в Азербайджан депутата-расистку
Еще одно землетрясение в Азербайджане
Американский самолет провел разведку российских границ
Вице-премьер Турции: "США не борются с терроризмом"
Террористы ракетой уничтожили сирийский танк фото; видео; обновлено 21:00
Гасымов попытался ограбить тетю и попал в реанимацию фото; видео
Бывшая жена Берлускони вернет ему 60 миллионов
Министру обороны Узбекистана показали оружие ВС Азербайджана фото
Иран отказался от помощи Израиля после землетрясения
Массовые беспорядки в Париже: разгромлены банки
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Хырдалане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться