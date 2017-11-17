Сильвестра Сталлоне обвинили в принуждении подростка к сексу

Американский актер Сильвестр Сталлоне в 1986 году заставил 16-летнюю партнершу вступить в связь с его охранником. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский отчет.

По данным таблоида, инцидент произошел в 1986 году во время съемок фильма «Изо всех сил». Анонимная 16-летняя фанатка актера рассказала полиции, что 40-летний Сталлоне якобы принудил ее заняться сексом одновременно с ним и с его охранником.

Девушка-подросток призналась, что у нее «не было выбора» в тот момент. Также, по ее словам, после инцидента актер угрожал ей, чтобы она никому не рассказывала.

Полиции она заявила, что не хочет выдвигать никаких формальных обвинений против актера, поскольку чувствует себя «униженной и пристыженной».

Газета добавляет, что направляла запрос представителям актера, однако они никак не прокомментировали эту историю.