Украина получит от США военную помощь на $350 миллионов

Сенат Конгресса США 16 ноября одобрил законопроект о политике Пентагона и его финансировании на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера. Голосование проходило по упрощенной ускоренной процедуре, теперь текст направлен на подпись президенту США, передает Reuters.

Согласно законопроекту, министерству обороны разрешается израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения, техники, а также на проведение подготовки украинских военных. Но предусмотрены и ограничения - глава министерства сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере.

Уже действующие статьи дополняются новыми параграфами. В частности, из этих 350 млн можно оплачивать лечение украинских солдат в США, включая все сопутствующие расходы. Разрешаются поставки противовоздушных и прибрежных радаров, мин, противоминных средств, а также кораблей для береговой охраны.

Как заявил ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сенатор Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома), администрация США начинает менять свою позицию насчет поставок Украине оборонительных вооружений. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в свою очередь сообщил агентству, что в Белом доме идет активное рассмотрение возможности предоставления Киеву вооружений.