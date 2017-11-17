«Интерес России к зоне нагорно-карабахского конфликта особенно велик: мы помним, что в результате карабахского конфликта, во время трагических карабахских событий стал разрушаться Советский Союз. Централистское правительство Советского Союза не сумело локализовать этот конфликт, справиться с ним, и отсюда пошла реакция разрушения великого красного ансамбля». Об этом заявил один из лидеров национал-патриотических сил России, главный редактор газеты "Завтра", председатель Изборского клуба Александр Проханов, сообщает haqqin.az со ссылкой на интернет-телеканал День ТВ.

По его словам, Россия в сегодняшнем карабахском конфликте напрямую не участвует, но присутствует как умиротворяющее гармонизирующее начало.

«Россия, которая с глубокой симпатией и уважением относится к становлению армянского государства, азербайджанского государства, заинтересована в том, чтобы в этом очень чувствительном для России регионе царили мир и благополучие. И всякое нарушение этого мира, всякое обострение военных действий — а это происходит непрерывно — ранит Россию, заставляет её вмешиваться в обостряющиеся военно-политические отношения между Баку и Ереваном — вмешиваться в качестве миротворца, гармонизатора, в качестве симфонизирующего фактора», - сказал он.

Александр Проханов считает, что именно поэтому российскую общественность, в том числе и интеллектуальное сообщество, очень беспокоят сообщения, из которых стало известно о происходивших и происходящих переговорах армянских политиков с Евросоюзом.

«Эти переговоры преследуют цель заключить всеобъемлющий и широкомасштабный договор о партнёрстве между Евросоюзом и Арменией. Казалось бы, нет ничего зазорного в том, чтобы суверенная страна Армения устанавливала отношения с каким бы то ни было субъектом мировой политики. Однако Россию не может не беспокоить тот факт, что Евросоюз во многом является конфронтационной силой во взаимоотношениях России и Европы. Именно Евросоюз, его негативная, злокозненная роль присутствует в кровавом конфликте на Донбассе.

Именно стремления Евросоюза замкнуть на себя политическую, экономическую и культурную жизнь Украины привели к этому страшному кровопролитному кризису. Мы не можем забыть, что в течение долгого времени Евросоюз оказывал мощное давление на Республику Беларусь. Не можем не знать и не понимать, что за Евросоюзом маячит тень военной организации — НАТО. И приход в зону карабахского конфликта ещё одного игрока, Евросоюза, на наш взгляд, является фактором дестабилизирующим. Евросоюз и Россия находятся в состоянии конфронтации. И поэтому появление Евросоюза в зоне карабахского конфликта ослабляет позиции России в этом регионе. И упомянутые переговоры Армении и Евросоюза некоторой частью российской интеллектуальной элиты расцениваются как вероломство», - сказал он.