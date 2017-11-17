Несколько часов назад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги своих визитов в Россию, Кувейт и Катар.

В беседе с журналистами Эрдоган коснулся и темы нагорно-карабахского конфликта, который обсуждался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает haqqin.az.

«Мы обсудили с господином Путиным проблему Нагорного Карабаха, - цитирует Эрдогана Star. – Россия имеет влияение над Арменией. Есть ранее принятое решение о пяти районах из семи оккупированных (Эрдоган имеет ввиду резолюции Собеза ООН – haqqin.az). Мы остановились на том, что нужно выполнять эти решения. Господин Путин настроен положительно, но, как я понял, не возлагает особых надежд. Я думаю, что его безнадежность связана с отношениями между двумя сторонами».

Отметим, переговоры между Путиным и Эрдоганом состоялись несколько дней назад. Президенты, как и пресс-службы двух глав государств не прокомментировали итоги переговоров по карабахской проблеме, хотя Эрдоган и анонсировал обсуждение важнейшей для Азербайджана проблемы. 22 ноября президенты России и Турции вновь встретятся в Сочи.