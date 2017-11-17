Палестинец ранил израильтянина, протаранив его на автомобиле, и напал с ножом на военных, которые его обезвредили ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

В результате нападения, которое произошло на Западном берегу реки Иордан, ранения получили израильтянин и сам нападавший.

"Палестинец совершил автомобильный таран на перекрестке Гуш-Эцион, сбив и ранив израильтянина из числа гражданского населения. Нападавший затем вышел с ножом из машины и попытался напасть на военнослужащих Армии обороны Израиля", — говорится в сообщении.

"Солдаты в ответ открыли огонь по нападавшему, который в результате получил ранение", — сообщают военные.

Палестинца и израильтянина отправили в больницу.

Нападение продолжило череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два года стали более полусотни израильтян и иностранцев. В Израиле подобные действия обычно признают действиями одиночек, но обвиняют за них именно запалестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ, которым инкриминируется разжигание радикальных общественных настроений.