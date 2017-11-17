Масштабный разлив нефти в США

Около 795 тысяч литров сырой нефти вытекло на территории США в результате аварии на трубопроводе Keystone, принадлежащем канадской компании TransCanada.

Инцидент произошел в штате Южная Дакота. Трубопровод, поставляющий нефть с месторождений Канады на перерабатывающие предприятия США, оказался поврежден в районе города Амхерст, сообщают канадские СМИ.

По этому нефтепроводу идут поставки из канадской провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в американские штаты Небраску, Техас, Оклахому и Иллинойс.

Для ликвидации утечки операторы трубопровода были вынуждены перекрыть его участок от канадского штата Альберта до насосных станций в Оклахоме и Иллинойсе, сообщает РБК.

Авария случилась за несколько дней до того, как комиссия штата Небраска должна вынести решение по проекту подобного же трубопровода - Keystone XL. В 2015 году из соображений экологической безопасности этот проект был заморожен решением Барака Обамы. Однако в настоящем в поддержку строительства нового трубопровода выступил Дональд Трамп, убежденный в его экономической важности.