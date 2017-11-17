Арестованным саудовским принцам предложили выкупить свою свободу

Власти Саудовской Аравии предложили принцам и бывшим министрам, задержанным по подозрению в коррупции, заплатить за своё освобождение. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как сообщалось ранее, среди задержанных оказалось немало богатых людей не только королевства, но и всего мира — например, занимающий 22-е место в списке Forbes племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

По данным издания, многие задержанные готовы пойти на сделку с властями, несмотря на то, что заточение они отбывают в фешенебельной гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

При этом есть ещё одно условие освобождения: все получившие свободу таким образом должны в обязательном порядке принести присягу на верность наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который и стал инициатором антикоррупционной кампании.