В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба

Совершено покушение на находящегося под арестом в США бизнесмена Рзу Зарраба. Как передают турецкие СМИ, об этом сообщил адвокат заключенного - Мустафа Доган.

По его словам, один из тюремников попытался убить бизнесмена ножом. Зарраб спасся благодаря помощи других заключенных.

По словам адвоката, сразу же после произошедшего Рза Зарраб был переведен в другое место, о котором никому не сообщается: «Кто-то хочет убить его за 15 дней до суда. Его принуждают к даче определенных показаний, угрожая смертью».

Отметим, что Турция направила ноту США в связи с информацией о состоянии здоровья Р.Зарраба. В ответ на это США заявили, что состояние здоровья Р.Зарраба нормальное.