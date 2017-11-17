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Эрдоган анонсировал военные переговоры с Ираном и Россией

 

"Двадцать второго ноября лидеры трех стран соберутся в Сочи. До этого встретятся наши главы МИД с целью подготовки встречи, также проведут переговоры и главы генштабов. У нас будет возможность обсудить последние события, начиная с Идлиба и Африна", — приводит газета слова Эрдогана, сказанные им турецким журналистам на борту самолета при возвращении в Турцию из турне по РФ, Кувейту и Катару.

По его словам, в Идлибе есть 12 наблюдательных пунктов ВС Турции по контролю за перемирием в зоне деэскалации, являющиеся чувствительным фактором для России и Ирана и в вопросе о которых Анкара проявляет политическую гибкость.

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