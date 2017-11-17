В Якутии пропал чемпион мира

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров исчез в Якутии. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По данным республиканского следственного управления СК РФ, 42-летний Макаров ушел из дома в Якутске 5 ноября и обратно не вернулся. На связь с тех пор он не выходил. При этом, как выяснили следователи, уезжать из города мужчина заведомо не планировал.

Сообщается, что Макаров является также председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал».