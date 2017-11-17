Военные продолжают аресты чиновников в Зимбабве

Военные Зимбабве в пятницу утром заявили, что достигли значительного прогресса в операции, направленной против "преступников" из окружения президента страны Роберта Мугабе, и уже задержали несколько человек, сообщает газета Herald.

По данным издания, военные также заявили, что некоторые из "преступников" все еще находятся на свободе.

Кроме того, в заявлении говорится, что военные обсуждают вместе с Мугабе дальнейшие их действия и, как только это будет возможно, проинформируют население о результатах этих переговоров.

Еще сообщается, что военные взяли под свой контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Имеется информация, что его супруга и вероятный преемник Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.