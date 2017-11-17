Курс биткоина впервые превысил $8000

В ночь на 17 ноября курс биткоина поднялся до $8000, обновив очередной исторический максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты на бирже Bifinex впервые стала выше $8000.

По информации биржи Coindesk, максимальная стоимость биткоина на 17 ноября была $7998,32.

Отметим, что уже к утру пятницы самая популярная в мире криптовалюта подешевела. Так, на 9:31 биткоин стоил $7897,36 на Coindesk и $7903 на Bifinex. Отметим, что за сутки он показал рост на более чем $800.

Напомним: отметку в семь тысяч долларов курс биткоина прошёл в начале ноября, и уже через неделю, 9 ноября, самая популярная криптовалюта стоила $7,8 тысячи.