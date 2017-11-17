Азербайджанец замаскировал под печенье 3 кг наркотиков

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область, Украина) гражданин Азербайджана на автомобиле Mercedes, пытался провезти в Россию почти 3 кг наркотиков, замаскировав их под печенье. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы РФ.

При досмотре автомобиля служебная собака среагировала на багаж водителя.

«В дальнейшем при осмотре одного из чемоданов были обнаружены четыре коробки из-под печенья. В них находились брикеты с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, которое предположительно является наркотическим. Общий вес обнаруженного вещества составил почти 3 кг», — говорится в сообщении.

Вещество изъято и передано сотрудникам соответствующих правоохранительных органов.