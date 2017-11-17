США уже списали Мугабе

США ожидают перехода «к новой эре» в Зимбабве. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента по Африке Дональд Ямамото, косвенно призвав президента Роберта Мугабе к "отступлению".

В интервью агентству Reuters он, похоже, отверг идею Мугабе о продолжении исполнения им поста президента страны в переходной или церемониальной роли. «Это - переход к новой эре для Зимбабве, на самом деле это то, на что мы надеемся», - сказал Ямамото.

Выступая на полях встречи представителей Госдепа с должностными лицами Африканского союза, Ямамото назвал ситуацию в Зимбабве «очень изменчивой». По его словам, обсуждалась возможность снятия нескольких из санкций, введенных США в отношении Зимбабве, при условии согласия властей страны на проведение в ней политических и экономических реформ.