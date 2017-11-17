Территорию Азербайджана продолжает трясти

После землетрясения, произошедшего в Агдаме 15 ноября, было зафиксировано более 150 афтершоков - подземных толчков, сообщил сегодня директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли, передает Trend.

По его словам, подземные толчки были зарегистрированы в Агдаме, Барде и Тертере. «Этой ночью были зафиксированы 6-7 подземных толчков также в Тертере и Барде. Они фиксировались приборами, но не ощущались», - сказал Етирмишли, добавив к этому, что сейсмологическая ситуация в других регионах Азербайджана - стабильная.

Отметим, что 15 ноября в 23:48 по местному времени в Агдамском районе произошло землетрясение силой 5,7 балла. В эпицентре его магнитуда равнялась 5,7, а в ближайших населенных пунктах - до 3-5. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров от поверхности земли.

Второй толчок был зарегистрирован 16 ноября в 02:02:27 на территории Бардинского района. В эпицентре сила землетрясения составляла около трех баллов, его очаг залегал также на глубине 25 километров, и ощущалось оно на соседних территориях.