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Синоптики обещают дождь

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня вероятны локальные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 12°, днем - 14 - 16°; в Баку: ночью - 10 - 12°, днем - 14 - 16° тепла.

Атмосферное давление - выше нормы: понизится с 771-го до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 80 - 90%.

В районах Азербайджана ожидаются локальные дожди, которые днем постепенно прекратятся. Ночью и утром - местами туман, ветер - восточный. Температура воздуха: ночью - 6 - 11°, днем - 15 - 18°; в горах: ночью - 0 - 5°, днем - 7 - 12° тепла.

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