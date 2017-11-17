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Межбанк запускает новое мобильное приложение

 

Отличающийся своим инновативным подходом Международный банк Азербайджана запускает для своих клиентов цифровую услугу «IBAm», базирующуюся на платформе Backbase, которая является одним из передовых мировых брендов в сфере цифрового банкинга.

Данная платформа обеспечивает возможность своим пользователям вне зависимости от времени и места управлять своими банковскими счетами и осуществлять различные платежи. Пользователи «IBAm» смогут воспользоваться следующими преимуществами:

•             Информация о клиентских счетах;

•             Виды пластиковых карт, их статус, а также информация о текущем балансе;

•             История проведенных операций по карточным и текущим счетам;

•             Блокировака и разблокировка пластиковых карт;

•             Активация и деактивация услуги «SMS-уведомление»;

•             Переводы на карты как Международного банка Азербайджана, так и других банков страны;

•             Переводы с карты на карту и со счета на счет;

•             Информация о дислокации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;

•             Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;

•             Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Количество функций, возможностей данных цифровых услуг, а также интеграция обновлений будет продолжительно расти. Пользование вышеуказанными услугами полностью безопасно и контролируется посредством одноразовых паролей.

Для клиентов Международного банка Азербайджана подключение и пользование услугой «IBAm» являются совершенно бесплатными. Клиенты, подключившиеся к данной услуге в течение 3 месяцев, смогут осуществлять переводы на существующие текущие счета и карты, а также на карты большинства банков страны без комиссии.

Пользователи оперативных систем IOS и Android смогут скачать приложение «IBAm» в AppStore и Google Play соответственно.                    

Ссылки для скачивания:

Google Play - https://www.play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank;

AppStore - https://www.itunes.apple.com/us/app/ibam-mobil-bank/id1251456175?ls=1&mt=8.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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