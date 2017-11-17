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В России прокурор застрелил судью

 

Сотрудник прокуратуры случайно застрелил судью во время совместного выезда на природу. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

Несчастный случай произошел 16 ноября, когда судья вместе с двумя приятелями поехали в лес в Мечетлинском районе. Все трое имели при себе ружья «Сайга» и разрешение на добычу птиц и сибирских косуль.

Что происходило дальше - до конца не установлено: один из мужчин вышел из автомобиля с ружьем, раздался хлопок, и приятели увидели на теле 41-летнего судьи огнестрельную рану.

«Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сказала представитель регионального управления СКР Светлана Абрамова.

По данным источника «Ленты.ру», погибший работал в Белокатайском межрайонном суде, а его предполагаемый убийца — в прокуратуре Мечетлинского района республики.

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