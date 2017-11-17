«Карабах — как и курдский и ближневосточный конфликты — в принципе нерешаемый конфликт». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Издание отмечает, что переговорный процесс вокруг карабахского конфликта в последнее время вновь активизировался. На следующей неделе армянского и азербайджанского коллег посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хотя в своих публичных заявлениях официальные лица и говорят о стремлении к урегулированию конфликта, неофициально дипломаты, близкие к переговорам, признаются: до мирного соглашения пока однозначно далеко. Стороны пока ограничиваются лишь обсуждением ряда рабочих предложений, а также их возможных качественных и временных показателей.

«Мы имеем какие-то общие подходы, по поводу которых можно разговаривать. Но Мадридские принципы предполагают, что придется решить, как быть с Карабахом. А до тех пор, пока Азербайджан отказывается признать его независимость, никакое решение невозможно. Армения, в свою очередь, никогда не признает его в составе Азербайджана»,— считает Алексей Малашенко.

Аналогичного мнения придерживается и замгендиректора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев. В интервью RT он заявил, что ждать, что во время визита Лаврова в Баку и Ереван будут сделаны предложения, которые одним махом разрешат карабахский конфликт, нельзя.

«Усилия российской дипломатии сегодня направлены на поддержание статуса-кво, сохранение которого гораздо тяжелее, чем может показаться», — считает политолог.

По словам Васильева, конечная цель миротворческих усилий Москвы — не столько поиск скорого решения карабахской проблемы, что в нынешних условиях весьма маловероятно, сколько сглаживание накопившихся противоречий, выработка общих подходов к новой дорожной карте, основная задача которой — предотвратить возможное кровопролитие.

«Поэтому никаких прорывов по итогам визитов Лаврова в Баку и Ереван ожидать не стоит», — утверждает эксперт.

Еще он отметил, что, по факту, речь идёт о поэтапной подготовке переноса переговоров по урегулированию карабахского конфликта в Москву и постепенном отходе от формата утратившей доверие у сторон Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что заявления о неразрешимости карабахского конфликта в российских СМИ начали появляться после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам этих переговоров турецкий лидер заявил, что Владимир Путин не имеет больших надежд в отношении скорейшего урегулирования конфликта.

«Мы обсудили с господином Путиным проблему Нагорного Карабаха, - цитирует Эрдогана Star. – Россия имеет влияние на Армению. Есть ранее принятое решение о пяти районах из семи оккупированных (Эрдоган имеет в виду резолюции Собеза ООН. - Ред.). Мы остановились на том, что нужно выполнять эти решения. Господин Путин настроен положительно, но, как я понял, не имеет особых надежд. Я думаю, что его пессимизм связан с отношениями между двумя сторонами», - сказал турецкий лидер.