Грозивший взорвать вокзал в Германии «азербайджанец» оказался армянином

Как сообщалось ранее, немецкое издание Llokalo24 опубликовало информацию о том, что вечером 20 октября 2017 года 41-летний азербайджанец в состоянии алкогольного опьянения вызвал панику на вокзале немецкого Касселя.

Согласно информации издания, проводники поезда, прибывшего на станцию Кассель - Вильгельмсхёх, сообщили сотрудникам федеральной полиции, что один из пассажиров ведет себя очень агрессивно. Когда полицейские попытались успокоить дебошира, он стал кричать, что у него в багаже бомба, которую он немедленно взорвет.

Дебошир был задержан и оштрафован на 500 евро.

Для того чтобы узнать подробности инцидента и выяснить личность мужчины, грозившего взорвать вокзал, корреспондент haqqin.az обратился в пресс-службу МВД Азербайджана.

Глава пресс-службы ведомства Эхсан Захидов в ответ на наш запрос сказал, что МВД АР провело проверку по этому факту и установило личность дебошира.

«Виновником этого инцидента оказался уроженец Баку, 41-летний армянин Саркисян Артур Рудольфович, который постоянно проживает во Франции», - сказал представитель МВД Азербайджана.

Видимо, наши бывшие «соотечественники» при первой же возможности в таких случаях представляются азербайджанцами. Расследование МВД Азербайджана предотвратило очередную попытку армян дискредитировать нашу страну и еще раз показало миру, кто есть кто.