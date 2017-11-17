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Закир Гасанов собрал генералов фото

 

17 ноября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание с руководящим составом, привлеченным к командно-штабным военным играм, проводимым в масштабе Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания с участием начальников главных управлений, управлений Минобороны, командующих видами войск, а также командиров объединений и соединений Вооруженных сил республики до войск были доведены указания по оперативному планированию и боевые распоряжения в рамках проводимых учений.

Заслушав доклады руководящего состава, участвующего в учениях, министр обороны дал соответствующие указания и поставил перед ним конкретные задачи.

 

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