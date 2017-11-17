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Из живота северокорейского перебежчика достали гигантского червя

 

Южнокорейские врачи заявили об обнаружении необычных паразитов в желудке перебежчика из КНДР, пишет «Газета.ру».

Мужчина совершил побег через демилитаризованную зону в минувший понедельник. При этом в результате огня, открытого северокорейскими пограничниками, он получил шесть огнестрельных ранений. Северокорейский солдат немедленно отправлен был вертолетом в госпиталь. В настоящее время южнокорейские врачи делают ему операцию: раненый находится в критическом состоянии.

При удалении пули из брюшной полости пациента врачи обнаружили большое количество червей-паразитов у него в желудке. На специальной пресс-конференции, созванной накануне, врачи продемонстрировали фотографию круглого червя длиной 27 сантиметров, извлеченного из кишечника пострадавшего.

«Мы обнаружили паразита, каких никогда ранее не встречали у корейцев. Это осложняет ситуацию и грозит серьезными осложнениями. За более чем 20-летнюю мою хирургическую практику такое видел я только в учебнике», — заявил лечащий врач перебежчика в статье, опубликованной журналом Korea Biomedical Review.

По словам ученых, они не впервые находят паразитов в кишечниках у перебежчиков с Севера. По их словам, причина такового явления - потребление в пищу овощей, которые в КНДР выращивают, удобряя почву человеческими фекалиями.

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