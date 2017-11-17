Эрдоган обвинил США в финансировании ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии.

Ранее сообщалось, что доходы террористической организации от продажи нефти упали на 90% за период с 2015-го по 2017-й годы.