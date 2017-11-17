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Азербайджанское ТВ пропагандирует педофилию видео

Автор: Отдел информации 

Азербайджанское телевидение со своими дешевыми и убогими передачами пробило очередное дно маразма. На сей раз отличилась телепередача 5/5 с ее рубрикой «Elçilik» (Сватовство), которая выходит в эфир на телеканале Xəzər.

Суть ее сводится к тому, что ведущий Заур Кямал объезжает районы и помогает засватать невесту женихам из бедных семей. Если какому-нибудь парню отказывают в выдаче невесты, в дело вмешивается Заур Кямал, который вместе со своей съемочной группой едет к родителям девушки и пытается переубедить их.

На сей раз Заур Кямал отправился сватать ученицу 7-го класса. И это при том, что браки с несовершеннолетними в Азербайджане официально преследуются законом!

Дело пахнет статьей о педофилии. Однако съемочную группу телеканала Xəzər и самого Заура Кямала это ничуть не смущает. Он как ни в чем ни бывало стучится в дверь дома, в котором проживает школьница, и интересуется у ее матери, почему та выступает против брака.

«Она очень злая», - со злорадством замечает ведущий, которого отказались впустить в дом.

«Моя дочка еще школьница, ей всего 15 лет», - возмущается мать, обосновывая свое решение не выдавать дочку замуж.

«Девочка и сама не хочет замуж. Она хочет учиться, у нее есть мечты, которые она желает реализовать. Ей рано еще думать о свадьбе», - отмечает женщина.

Можно допустить, что съемочная группа телеканала Xəzər не знала о том, что девушка, которую они отправились сватать, – несовершеннолетняя. Но куда смотрели редакторы?! Как такой репортаж допустили в эфир?! Ведь по государственному телеканалу в прайм-тайм идет, по сути, открытая пропаганда ранних браков и педофилии, но никто даже и не думает пресечь подобное безобразие!

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