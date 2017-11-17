У ФСБ украли секретный кабель

Кабель линии спецсвязи похитили из телефонной канализации военной части ФСБ на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В полицию обратился сотрудник военной части Федеральной службы безопасности, который заявил, что на юго-западе города был похищен кабель спецсвязи стоимостью в 360 тысяч рублей», — сказал источник.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В 2008 году бобры повредили на Южно-Уральской железной дороге кабель связи стратегического назначения. Из-за проблем со связью была поставлена под угрозу безопасность пассажирских перевозок. На участок Бузулук - Богатое, где зафиксировали повреждение кабеля, были вызваны криминалисты. Они установили, что «диверсантом» является грызун, скорее всего — бобер. Было отмечено, что данный участок кабельной коммуникации находится в заболоченной местности.