Турция отозвала своих военных с учений НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решила отозвать 40 своих военнослужащих с учений НАТО в Норвегии после того, как там был установлен стенд с фотографиями "противников" альянса, и среди них - основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и нынешнего турецкого лидера, передает РИА Новости.

"Они поставили стенд с портретами "врагов", на которых изображены Ататюрк и я. Узнав об этом, глава Генштаба Турции сообщил нам о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

К этому Эрдоган добавил, что Анкара ни за что не пересмотрит своего решения даже и в том случае, если этот стенд уберут прочь.