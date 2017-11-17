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Иран обвинил Францию в разжигании кризиса

 

Представитель иранского МИД Бахрам Касеми в пятницу заявил о том, что "предвзятая" политика Франции разжигает кризис в ближневосточном регионе, сообщается на официальном сайте МИД ИРИ.

Ранее в МИД Франции заявили, что невмешательство Ирана в дела Ливана и соседних стран является одним из условий стабильности в регионе.

"К сожалению, похоже, что у Франции односторонний и предвзятый подход к кризисам и гуманитарным бедствиям в регионе, и этот подход, будь он намеренным или нет, даже способствует превращению потенциальных кризисов в реальные", — заявил представитель МИД Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"Высокопоставленные лица из других стран приезжают в регион Персидского залива и, игнорируя существующие и очень четкие реалии региона, под влиянием заявлений Саудовской Аравии вновь говорят о своих фальшивых, необоснованных и враждебных опасениях по поводу Ирана", — указал Касеми в ответ на недавние высказывания представителя МИД Франции.

Кроме того, Касеми добавил, что "продажа смертельного оружия некоторыми периферийными странами в страны (ближневосточного) региона… поспособствовала возникновению еще более сильных кризисов и усугубила положение нестабильности в этом регионе".

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и в арабском мире в целом, заявив о готовящемся на него покушении.

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