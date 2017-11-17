Подписаться на уведомления
 

Туркмены сказали, что пришли к Гудрату Гурбанову за опытом и успехом фото

Автор: Отдел информации 

«Государственная морская администрация Азербайджана является одним из мировых лидеров по исполнению международных конвенций в морской сфере», - заявил руководитель ГМА Гудрат Гурбанов на встрече с начальником администрации по мореплаванию Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана Сеитгулу Байсеидовым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Гудрат Гурбанов подчеркнул, что по результатам проверки, проведенной группой экспертного аудита Международной морской организации (ММО) в Морской администрации АР в мае - июне этого года, Азербайджан стал одним из лидеров среди 172 стран мира (оставив при этом позади многие страны Европы), и отметил, что это - важное и значимое достижение.

«Стратегический курс по развитию транспортного потенциала имеющего выгодное геостратегическое положение Азербайджана, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

На протяжении истории грузоперевозки морскими путями  сохраняют большое значение. Азербайджан с 1995 года является членом Международной морской администрации, и за это время наша страна присоединилась более чем к 20 международным конвенциям и протоколам в этой сфере. Работа Государственной морской администрации организована на высоком уровне», - подчеркнул Г.Гурбанов.

Упомянув о предстоящей в будущем году проверке группой экспертного аудита Международной морской организации (ММО) в Государственной администрации по мореплаванию Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана, Г.Гурбанов выразил готовность оказать экспертную помощь туркменским коллегам. 

В свою очередь, поблагодарив Г.Гурбанова за теплый прием, С.Байсеидов поздравил Государственную морскую администрацию Азербайджана с достигнутыми успехами, также отметив важность взаимного обмена опытом в сферах организации мореплавания, выполнения требований международных конвенций и т.д.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и туркменская делегация ознакомилась с работой Национального центра дальнего опознавания и слежения Государственной морской администрации Азербайджана.

 

1178 просмотров


Старости
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
18 Ноя 14° / 12°
19 Ноя 16° / 12°
20 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.007 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет
Мугабе появился на публике Впервые после переворота
Минобороны России объявило войну толстякам
Пентагон угрожает Турции отключением систем обороны НАТО
Грузия и США увеличат масштабы совместных военных учений
Туркмены сказали, что пришли к Гудрату Гурбанову за опытом и успехом фото
Иран обвинил Францию в разжигании кризиса
В Румынии закрыли дело против «ЛУКойла»
Военные Ирака покончили с ИГИЛ
Турция отозвала своих военных с учений НАТО
У ФСБ украли секретный кабель
Азербайджанское ТВ пропагандирует педофилию видео
Эрдоган обвинил США в финансировании ИГИЛ
Из живота северокорейского перебежчика достали гигантского червя
Закир Гасанов собрал генералов фото
Грозивший взорвать вокзал в Германии «азербайджанец» оказался армянином
Российские СМИ объявили карабахский конфликт неразрешимым В унисон с Эрдоганом
В России прокурор застрелил судью
Межбанк запускает новое мобильное приложение
Синоптики обещают дождь
Атамбаев прилетел к Путину
Территорию Азербайджана продолжает трясти
США уже списали Мугабе
Азербайджанец замаскировал под печенье 3 кг наркотиков
Курс биткоина впервые превысил $8000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться