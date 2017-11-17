«Государственная морская администрация Азербайджана является одним из мировых лидеров по исполнению международных конвенций в морской сфере», - заявил руководитель ГМА Гудрат Гурбанов на встрече с начальником администрации по мореплаванию Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана Сеитгулу Байсеидовым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Гудрат Гурбанов подчеркнул, что по результатам проверки, проведенной группой экспертного аудита Международной морской организации (ММО) в Морской администрации АР в мае - июне этого года, Азербайджан стал одним из лидеров среди 172 стран мира (оставив при этом позади многие страны Европы), и отметил, что это - важное и значимое достижение.

«Стратегический курс по развитию транспортного потенциала имеющего выгодное геостратегическое положение Азербайджана, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

На протяжении истории грузоперевозки морскими путями сохраняют большое значение. Азербайджан с 1995 года является членом Международной морской администрации, и за это время наша страна присоединилась более чем к 20 международным конвенциям и протоколам в этой сфере. Работа Государственной морской администрации организована на высоком уровне», - подчеркнул Г.Гурбанов.

Упомянув о предстоящей в будущем году проверке группой экспертного аудита Международной морской организации (ММО) в Государственной администрации по мореплаванию Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана, Г.Гурбанов выразил готовность оказать экспертную помощь туркменским коллегам.

В свою очередь, поблагодарив Г.Гурбанова за теплый прием, С.Байсеидов поздравил Государственную морскую администрацию Азербайджана с достигнутыми успехами, также отметив важность взаимного обмена опытом в сферах организации мореплавания, выполнения требований международных конвенций и т.д.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и туркменская делегация ознакомилась с работой Национального центра дальнего опознавания и слежения Государственной морской администрации Азербайджана.