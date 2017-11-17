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Грузия и США увеличат масштабы совместных военных учений

 

Тбилиси и Вашингтон договорились увеличить масштабы совместных военных учений с участием членов и партнеров НАТО. Такая договоренность на встрече в Белом доме была достигнута между министром обороны Грузии Леваном Изория и советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, передает Грузия Online со ссылкой на пресс-службу грузинского оборонного ведомства.

"Мы запланировали увеличить масштабы совместных учений в течение следующих лет, особенно с участием стран черноморского бассейна - членов НАТО и партнеров. В этом направлении мы желаем разработать конкретные предложения. С начала следующего года это будет одной из важнейших сфер активности", - заявил Изория.

Министр обороны Грузии, комментируя итоги своего визита в Вашингтон, отметил, что отношения со стратегическим партнером, каковым в Тбилиси полагают США, "переходят на новый этап и становятся все более интенсивными".

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