Пентагон угрожает Турции отключением систем обороны НАТО

Пентагон перешел к открытым угрозам Турции в связи с покупкой ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В настоящее время Вашингтон говорит о возможности отключения Турции от общей системы обороны НАТО и вывода её из проекта истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Defense News.

В настоящее время сделка России и Турции вступила в свою завершающую фазу. Вице-премьер Турции Нуреттин Каникли так прокомментировал события последних дней: "Сейчас мы занимаемся уже только деталями".

Как подобная ситуация повлияет на характер отношений Турции с другими странами — членами НАТО, пока не известно.

Важно отметить, что Турция — один из самых первых членов НАТО: она вошла в блок через три года после его создания и раньше таких стран, как ФРГ и Испания.