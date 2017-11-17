Минобороны России объявило войну толстякам

Минобороны России приняло решение об отстранении от службы военных с избыточным весом. Об этом РИА Новости сообщил источник в ведомстве.

По его словам, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей. «Считаю, что это - своевременное решение», — отметил собеседник агентства.

16 ноября «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров Вооруженных сил России Евгения Жаворонка сообщило, что военнослужащих, имеющих ожирение, проверят на пригодность к службе. По информации агентства, военных с четвертой степенью ожирения (когда вес тела превышает нормальный на 100 процентов и более) уволят, а тех, кто имеет третью степень, «уберут подальше от передовой», назначив на другие воинские должности.

Согласно расписанию болезней, граждане, имеющие четвертую степень ожирения, полностью освобождаются от призыва и воинской обязанности. Имеющие же третью степень в случае безуспешности лечения зачисляются в запас, однако обладают правом на службу по контракту.