Президент Зимбабве Роберт Мугабе сегодня прибыл в местный университет и до сих пор находится в этом учебном заведении, сообщил РИА Новости представитель местной охраны.

"Да, он внутри", – сказал собеседник агентства.

Это первое появление Мугабе на публике со времени поступления сообщений о военном перевороте в Зимбабве и о содержании главы государства под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что военные взяли под свой контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

Как передает корреспондент РИА Новости из Хараре, в столице Зимбабве сохраняется спокойная обстановка. В городе периодически встречаются военные патрули и броневики, а улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.